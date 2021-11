Mujer intenta grabar un video en vivo con su perro y este simula estar dormido

Los animales domésticos se han convertido en uno de los personajes más populares en las redes sociales. Es por esta razón que más usuarios aprovechan las acciones de sus mascotas para grabarlas. Como ocurrió con una joven, quien intentó hacer un video en vivo de Facebook junto a su perro.

Y es que el cachorro no quería salir en la filmación y para evitarlo, tiró su cabeza para atrás y sacó la lengua. Algunos usuarios de la plataforma se divirtieron al ver el particular comportamiento que tuvo el can.

“Mi perrito es el más consentido. Esta es la primera vez que me grabo junto a mi cachorrito, pero creo que no le agradó la idea”, escribió la joven que aparece en el video viral, que ha causado gran sensación en diversos países como México, Estados Unidos y España.

Por medio de esta nota, te compartimos el clip que tiene más de 10.000 reproducciones en la cuenta German Shepherd Life de Facebook.