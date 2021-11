Travieso perro aprende a abrir la cerradura de la puerta para salir a pasear con sus amigos

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para dar a conocer curiosos videos que no tardan en convertirse en los preferidos de miles. En esta ocasión, la grabación de un perrito abriendo la puerta para dejar salir a sus compañeros y dar un paseo se ha vuelto viral rápidamente. El clip ha sacado miles de sonrisas y ha asombrado a otros en TikTok por la gran inteligencia del animal.

Realmente sorprendente. Los amigos de los animales y cibernautas no podían creer en la gran habilidad de la mascota para abrir cerraduras. A través de un clip compartido en la cuenta de @guadalupearcelia se logró ver el preciso instante en que el canino jaló con sus dientes la manija de la cerradura haciendo que esta se abra.

Con mucha paciencia y persistencia, el travieso peludo abrió la boca y delicadamente tomó con los dientes el pestillo. Tras varios intentos logró que la puerta se abra y sus dos compañeros salieron de la casa.

Al parecer, era la hora del paseo y no había nadie que los saque a caminar. Por este motivo, los animales tomaron la decisión de salir a dar una vuelta sin ningún cuidador. Usuarios en redes sociales no dejaron de especular sobre cómo aprendió el perro a abrir las chapas de las puertas.

“Los dueños piensan que ellos cuidan la casa y los perros dándose a la fuga. Encima dejan la puerta abierta”, “Yo apretando los dientes despacito para que no se lastime”, “Ya no hay confianza ni en Firulais”, “Se ve que es actuado. Firulais volteó varias veces a la cámara. Los perros no gobiernan el mundo porque no quieren”, fueron algunos graciosos comentarios que dejaron en la publicación de TikTok.