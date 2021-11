Tierno pitbull ‘llora’ al escuchar “Someone like you” de Adele

Un perro llamado Jacob se ha vuelto popular en Tiktok y otras redes sociales luego de que Mike Bejarano, su dueño, publicara un video donde se ve al can disfrutando de “Someone like you”, tema interpretado por la cantante británica Adele, y emocionándose tanto que no puede evitar aullar.

Esta persona compartió el clip y obtuvo más de un millón de reproducciones, y le puso el siguiente título: “Bienvenidos a canciones que no puedo escuchar en mi casa porque hacen llorar a mi perro”.

Luego de que el sujeto reprodujera la canción, el perrito reconoció el sonido y la voz de Adele. Después, la mascota comenzó a aullar sin parar con un sentimiento pocas veces visto.

El animal se ha ganado miles de comentarios de los usuarios de TikTok, quienes se han rendido ante sus encantos. “Ese perro tuvo una relación compleja”, “Ese perrito tuvo, como mínimo, tres divorcios”, “Tuvo una ruptura muy fuerte, se le entiende”, “Las canciones de Adele hacen llorar a tu perro, a mí, a todos”, comentaron.