Ness is Sans Confirmed: una atrevida fusión del arte contemporáneo y la cultura popular criolla

A través de Facebook, se dan a conocer diversas publicaciones sobre distintos eventos y acontecimientos . En algunos casos, salen al descubierto nuevos talentos que generan la ovación de muchos usuarios por la innovadora forma de presentar obras de arte. En este contexto, nace Ness is Sans Confirmed, un artista contemporáneo que fusiona noticias actuales de interés público con la cultura popular peruana, generando así una atrevida producción estética.

La persona detrás de la conocida página oficial de Facebook es César Avalos Arenas Paredes, quien usa la red social para exhibir algunas de sus creaciones que, por supuesto, no pasan desapercibidas en el ciberespacio, ya que tiene más de 70.000 seguidores. El gestor de estos inusuales artículos de colección realiza su trabajo de tal manera que junta elementos de la cultura criolla, el movimiento geek y las ilustraciones otakus. El representante de la web oficial brindó una entrevista a La República.

Ness Sans is Confirmed: una fusión del arte contemporáneo con la cultura popular criolla

¿Cómo aprendiste a hacer arte plástica?

Sinceramente, todo mi trabajo lo hice de forma autodidacta. Poco a poco empecé a ver cómo hacer la anatomía de las esculturas, los colores, las combinaciones, las perspectivas, o las formas, aprendiendo de diferentes estilos que haya visto. En resumen, fue por ensayo y error, experimentando con qué se vería más agradable, tanto para mí como para las personas que lo vean.

¿En qué te inspiraste para hacer estas obras artísticas?

Nunca tuve un modelo exacto como parte de mi inspiración, pero ahora que recuerdo, quizás en mi época universitario algo que recuerdo es la serie animada Jojo’s Bizarre Adventure, de la cual me gustaban las poses que hacían sus personajes. Como artista, no me quedé en un solo estilo, siempre trataba de guiarme de todas las formas posibles del arte. Obviamente, si recuerdo mi juventud, me guiaba de este tipo de series tal como lo haría alguien de mi edad.

¿Cuánto te demoras en la producción artística?

Con respecto al tiempo, todo es relativo. Quizás en una pintura me demore menos porque lo hago con velocidad, justamente para que no se pierda su actualidad. Sin embargo, hay trabajos en escultura que me puede hasta quitar tres, cuatro o hasta cinco días, claro que esto es un poco más elaborado, al igual que las animaciones.

¿Cómo es la producción de estas animaciones que recientemente has subido a tu página web? ¿Alguien te ayuda en la realización?

Yo mismo realizo esas animaciones con plastilina, las cuales se tratan de un trabajo en stop motion. Si te das cuenta, los videos son muy cortitos, como de 30 segundos o máximo un minuto, ya que tomar foto cuadro por cuadro para crear un producto audiovisual es bastante costoso en cuanto al tiempo. Además, hago esto en determinadas épocas...

A eso se refería mi siguiente pregunta, ¿qué tanta aproximación tienes con las noticias de actualidad?

En mi caso, las notas de actualidad son muy importantes. Yo siempre trabajo la noticia del momento porque todo es fugaz, incluso puede terminar siendo irrelevante. Por ello, si sale algo interesante, lo hago en ese instante para que no pierda su relevancia. Generalmente, en pinturas es más fácil hacerlo, ya que animaciones y esculturas se trabajan con más tiempo y paciencia.

¿Crees que esto es lo más valorable de tu trabajo?

Por supuesto que sí porque muchas personas se sorprenden y es como “¡Oh! No me esperaba esto, pero ¡qué alegría que hayas puesto ese suceso junto a otro acontecimiento gracioso!”. Mejor dicho, adorno la inmediatez de una manera curiosa y divertida. Parte de la gracia de mis pinturas es que parecen obras del renacimiento o el barroco, suelo asociar lo que es bizarro, raro e inesperado para que tenga ‘chiste’.

¿Hay un mensaje más detrás de tus obras artísticas?

Bueno, referido a lo social, siempre trato de ver el bien común o hacia lo positivo. A parte de hacer mis chistes de la actualidad, hago mis creaciones referidas a la época; por ejemplo, si está cerca el inicio de clases hago algo más cultural. Otro caso es cuando estamos a puertas de fiestas patrias, brindo algo relacionado a los personajes ilustres del Perú. Yo trato de relacionar la historia del mundo contemporáneo del país con un personaje de ficción. Obviamente Kirby no tiene relación con José de San Martín, pero hago que lo acompañe para que el escenario se vea natural y armonioso. No doy la información del acontecimiento, pero quiero que la persona que vea mi arte recuerde la historia de lo que está apreciando y se informe más sobre estas celebridades.

¿Te encuentras en una feria actualmente presentando tu trabajo? ¿Cuál es tu objetivo más ambicioso?

Ahora estoy en la feria marciana, creo que es justo, agradable y muestra el valor artístico. Con respecto a lo segundo, creo que la Feria del Libro es mi mayor aspiración, claro que para llegar ahí debo producir un libro, por eso estoy con paciencia y tranquilidad. En la etapa, pre cuarentena fui invitado a muchos otros espacios que me gustaron bastante.

Con respecto al servicio personalizado, ¿cuál es la demanda principal de las personas?

Muchos de mis clientes piden escenas cotidianas de ellos con sus parejas, familiares, mascotas, etc. Por supuesto, algunos quieren un agregado extra de lo que yo hago. Al parecer, ellos desean que plasme mi firma y mi estilo. Yo me siento muy agradecido porque sé que lo que hago no genera malicia ni extremas emociones. Asimismo, me siento halagado por la apreciación que le dan a mi arte.