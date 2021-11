Jóvenes asisten a una fiesta e impresionan con su coreografía al ritmo de un huayno

Te emocionará. En el Perú, se sabe bien que las festividades tradicionales destacan por sus increíbles danzas, ya que siempre se ha demostrado todo su esplendor en la pista de baile. Tal es el caso de unas imágenes difundidas en TikTok, en las que se mostró la escena de dos jóvenes al disfrutar de un evento en el norte peruano.

El video viral fue publicado por la usuaria de TikTok @jenniferkeydi2.0, quien, como indica en su perfil, es una “chotana de corazón”. En él se ve a una pareja bailando con gran entusiasmo una canción de huayno peruano en la provincia de Chota, Cajamarca. La escena gustó a miles de internautas que no dudaron en responder con singulares comentarios.

Al presente, el clip de TikTok cuenta con más de 424.000 reproducciones, casi 20.000 ‘me gusta’ y cientos de reacciones.

PUEDES VER: Obedientes gallinas se suben a la moto de su dueño para volver a casa tras pasear en el parque

“Siempre he querido bailar un huaynito, pero no me sale” ,“Todo cajamarquino tiene su ritmo”, “¡Me encantó su forma de bailar, iré a ese lugar!”, fueron algunas respuestas al video.

PUEDES VER: Dueña de gallo graba a su mascota ingresando a su cuarto para despertarla y cacarear

Jóvenes sorprende al bailar Caporales en quinceañero

En las fiestas de 15 años de estos últimos años se suelen ver coreografías con los temas de moda que, en su mayoría, son de reggaetón, trap o música pop. Sin embargo, estos jóvenes bailaron al ritmo de Caporales y el video causa sensación en redes sociales como TikTok y se volvieron virales.

Tal como se aprecia en el material audiovisual, un grupo de chicos se pusieron al medio de la pista de baile e hicieron un gran espectáculo. La gran mayoría esperaba escuchar algún otro género musical, pero esto no ocurrió para sorpresa de muchos.