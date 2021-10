Jóvenes asisten a una fiesta e impresionan con sus pasos de baile al ritmo de huayno

En el Perú, se sabe bien que las festividades tradicionales destacan por sus increíbles danzas, ya que siempre se ha demostrado todo su esplendor en la pista de baile. Tal es el caso de unas imágenes difundidas en TikTok, en las que se mostró la escena de dos jóvenes al disfrutar de un evento en el norte peruano.

El video viral fue publicado por la usuaria de TikTok @jenniferkeydi2.0, quien, como indica en su perfil, es una “chotana de corazón”. En él se ve a una pareja bailando con gran entusiasmo una canción de huayno peruano en la provincia de Chota, Cajamarca. La escena gustó a miles de internautas que no dudaron en responder con singulares comentarios.

Al presente, el clip de TikTok cuenta con más de 424.000 reproducciones, casi 20.000 ‘me gusta’ y cientos de reacciones.

“Siempre he querido bailar un huaynito, pero no me sale” ,“Todo cajamarquino tiene su ritmo”, “¡Me encantó su forma de bailar, iré a ese lugar!”, fueron algunas respuestas al video.