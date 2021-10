Familia adopta a un gatito que estuvo meses recuperándose al ser atropellado por un bus

Una segunda oportunidad de vida. A diario, los animales callejeros son víctimas de los malos actos de algunas personas. Como sucedió en un reciente caso que se presentó en Facebook, donde se conoció a un gatito bautizado con el nombre de Trudie que estuvo al borde de la muerte a consecuencia de las graves heridas que le dejó un accidente. Para su suerte, su vida cambió para bien tras ser adoptado por una familia.

Una organización llamada Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) se hizo responsable de los cuidados de un indefenso felino, debido a que fue atropellado por un autobús en el mes de marzo. Ellos recibieron la alerta de los vecinos de una zona en Reino Unido, luego que lo vieron escapar del susto.

Después de unos 16 días, lo encontraron y lo llevaron a su establecimiento para darle un tratamiento hasta lograr su recuperación. Desafortunadamente, Trudie perdió su ojo izquierdo mientras que su mandíbula quedó aplastada.

Tras un largo tiempo, el minino se mostró con un mejor aspecto y estaba listo para conseguir una casa con mucho amor. “Es un milagro que haya sobrevivido con esas horribles heridas, especialmente porque lo dejaron sin poder comer. Demostró que era un verdadero luchador. Después de su cirugía, la alimentaron a través de un tubo durante la primera semana, y luego, cuando llegó a nuestro criadero, lo volvimos a destetar lentamente a la comida normal y lo ayudamos a empezar a caminar de nuevo”, comentó Mona Jorgensen, subdirectora de RSPCA, en un comunicado en las redes sociales.

Los residentes de un vecindario alertaron a los encargados de una organización sobre el mal estado de un gatito, luego que fue atropellado por un vehículo. Foto: RSPCA/ Facebook

“Todos pasamos mucho tiempo con Trudie, y tiene un lugar especial en todos nuestros corazones. Después de todo lo que habíamos pasado, sabíamos que teníamos que encontrarle el hogar más increíble”, agregó.

Fue entonces que una pareja de esposos identificados como Dennis Hooper y Shirley Carter se pusieron en contacto con el refugio para acoger al gatito, debido a que su hija los convenció tras enterarse de la conmovedora historia.

“Mi hija y su prometido no eran adecuados para Trudie porque tienen otro gato, pero sabíamos que podíamos ofrecerle un hogar encantador y tranquilo. Le encanta pasar tiempo en el soleado invernadero; tiene su propia silla, dos sillones y un sofá para elegir, ¡así que se mueve para dormir en diferentes lugares! Le gusta observar los pájaros en la pileta para pájaros, y tenemos un jardín grande y encantador, así que una vez que esté listo, estoy seguro de que disfrutará explorando el exterior”, indicó el hombre.

Las imágenes del final feliz de Trudie se divulgaron en la página oficial de RSPCA en Facebook. Ahí, alcanzaron miles de reacciones por parte de los usuarios que lo volvieron tendencia en cuestión de horas. Además, aprovecharon para felicitarlos por su noble labor.