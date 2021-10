Travieso perro se rehúsa a obedecer a su dueña y se acuesta en medio de transitada pista

Las curiosas imágenes de un perro se convirtieron rápidamente en viral en TikTok por el incómodo e, incluso, peligroso momento que hizo pasar a su dueña al rehusarse a caminar de regreso a su vivienda. Para completar la travesura, la mascota se acostó en medio de una transitada avenida, sin importarle que los carros pasaran a su costado.

A través de la cuenta de @berkissoriano, se logró visualizar un clip en donde el peludo canino de color blanco estaba con dos mujeres. Una de ellas llevaba un perro pequeño. De un momento a otro, el animal se acostó en la pista y no había forma de ponerlo de pie.

La propietaria jaló en varias ocasiones de la correa sin tener buenos resultados. Hasta lo intentó cargar, pero el can no daba ni un paso y se terminó de acostar completamente sobre el paso vehicular.

Los conductores tuvieron que pasar lentamente, o frenar de golpe, para evitar atropellar al travieso peludo que no obedecía las ordenes de ninguna de sus dueñas. Usuarios en redes sociales no tardaron en dejar sus mensajes en la caja de comentarios donde recomendaron no darle paseos demasiados largos a las mascotas para evitar episodios como el ocurrido.

“Eso le pasa a los dueños por no darse cuenta de que se cansan con tramos largos y encima no llevarles agua ni comida”, escribió la usuaria Carmen. “Ese perro es más grande que la señora y no lo va a poder ni cargar”, “Hasta Firulais hace su berrinche. Seguro su mamá humana no le compró lo que quería”, fueron otras reacciones en TikTok.