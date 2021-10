Perrita sin pelo es disfrazada como la mascota Dante, de la película Coco

A pocas horas de Halloween, varios usuarios en TikTok decidieron mostrar el disfraz que prepararon para los más engreídos de la casa, las mascotas. Xolita es una perrita sin pelo que fue disfrazada por su dueña maquilladora. En el clip, la joven no solo muestra cómo fue el resultado final del arte que hizo en su mascota, sino que también mostró los disfraces que ella y su acompañante usaron.

Dante es una mascota que tiene la función de guía espiritual en Coco, película de Disney. Esta animación se parece mucho a Xolita, la perrita de la tiktoker @marjimua, quien aprovechó las similitudes físicas entre su mascota y el personaje de ficción para disfrazarla de la forma más simple.

En la secuencia de escenas, se observa cómo la maquilladora usa una pintura facial de color blanco para hacer unas cuantas figuras en el cuerpo de Xolita. En cuestión de segundos, la mascota pasó de ser un simple perro a convertirse en un alebrije, nombre con el que se le conoce a las criaturas surrealistas que ya forman parte de una gran representación del arte popular mexicano.

La mujer no dudó en añadir al disfraz de la perrita un par de alas de colores y unas plumas que complementan la caracterización que es muy similar a la mascota Dante. Por último, se muestra en una imagen a los tres protagonistas del clip, la maquilladora producida como Miguel, su amiga como Héctor y Xolita como Dante, todos personajes de Coco.

El video recién publicado tiene más de 878.000 reproducciones y los usuarios no tardaron en realizar sus conmovedores pedidos a la perrita de la joven. Hay que recordar que en México, en el Día de Muertos, persiste la creencia de que las mascotas tienen el don de poder ver a los seres queridos que ya fallecieron.

“Si hace su viaje, dile por favor que le diga a mi abuela que la vida es difícil sin ella, que me perdone si no la valoré”, “Que le diga a mi papá que lo extraño demasiado, me hace mucha falta, pero siempre trato de ser mi mejor versión para que se sienta orgulloso”, “Si hace ese (viaje), que le diga a mi abuelito que lo hice todo. No fue mi culpa que él se fuera, para mí fue un placer ser su enfermera”, comentaron.