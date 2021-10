Papá fanático de Dragon Ball Z realiza tierno cosplay con su hijo

Se acerca Halloween y los usuarios en TikTok se animaron a presumir sus disfraces en familia. Una joven madre compartió en un video los trajes que su esposo e hijo usaron. Ambos estuvieron vestidos como personajes del famoso anime Dragon Ball Z. Los cibernautas reaccionaron ante la tierna escena y alagaron la “cultura” del hombre.

El clip compartido por @marlene31311 lleva como texto el mensaje “Dime que tu esposo no te engaña, sin decirme ‘mi esposo no me engaña’”. Seguidamente la joven va a su sala y muestra a su esposo e hijo sentados en el mueble mientras ven un capítulo del mismo anime que caracterizan.

El hombre, quien viste de Vegueta no despega la mirada del televisor cuando su esposa se acerca. El niño que se encuentra vestido del personaje Goku tampoco deja de entretenerse con la serie.

El video recién publicado ya tiene más de 7 millones de reproducciones, 891.000 likes y miles de comentarios por parte de los usuarios, quienes le indicaron a la joven madre que lo mejor sería que ella vista como Bulma.

“Ese niño ya lo tiene todo”, “Noto que su esposo es un hombre de cultura”, “El papá que la mayoría quisiéramos”, “Ese niño crecerá con la mejor cultura posible y el legado permanecerá”, reaccionaron.