Gato actúa misterioso y su dueña descubre que estaba ocultando algo inesperado

¡Huele a gato encerrado! Las mascotas suelen hacer travesuras en casa y pueden molestar a otros animales en el intento. En este caso, un gato se robó la atención de miles de usuarios en TikTok cuando su dueña descubrió lo que hizo con su ‘hermano’ gatuno. El animal que era buscado por la joven terminó oculto por el felino que tenía una actitud misteriosa.

El video compartido por @modadulce muestra el preciso momento en el que la joven encuentra a su mascota encima de una caja semi abierta. Cuando acerca la cámara, se percata que hay unas patas que salen por la pequeña abertura. “Está sentado a gusto, muy sospechoso”, señala en el texto del clip.

En la misma escena se observa cómo la dueña del minino intenta sacar a su mascota encerrada en la caja, pero el gato al ver su intención, no duda en colocar una de sus patas para cerrar la tapa e impedir que su dueña la abriese. “Tenía encerrado a su hermano” se lee.

“El gato: Karen, quita tu mano que aquí no hay nada, te he dicho”, “Por lo menos le dejó un poquito abierta la tapa para que no se asfixie”, “Qué malo con su hermano, chamaquito travieso”, reaccionaron los usuarios.

A pesar de que la cuenta de este usuario no sube mucho contenido, el clip ha tenido muy buena acogida con 483.000 reproducciones, 105.000 likes y cientos de comentarios.