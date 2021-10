Gatito termina abrazado por su ‘hermano’ y con maullidos hace respetar su espacio

Un peculiar momento con el que muchos usuarios se han sentido identificados tienen como protagonistas a un gatito y sus ‘hermanos’ perrunos, donde uno de ellos lo abrazó en la cama que comparten. El video viral fue compartido en TikTok y ya suma más de tres millones de reproducciones y 440 400 likes.

El episodio se produjo cuando el minino descansaba en medio de dos perritos. En ese momento, apareció un tercero que, lejos de buscar otro lugar para recostarse, se echó en el mismo lugar del felino.

Sin embargo, el gatito no se quedó de patitas cruzadas y con maullidos hizo respetar su espacio en la cama y consiguió que se apartaran para que pueda descansar con tranquilidad en la cama.

Los comentarios sobre este peculiar momento viral difundido en TikTok no se hicieron esperar: “Cuando te quedabas a dormir con tus primeros en casa”, “Me encanta estos cuatro, pero ¿por qué no les consiguen una cama más grande?”, “Hermosos. Vigilen que no lastimen al gatito por favor. Los adoro a los cuatro”, “El gato simplemente se rindió y volvió a dormir”, “Ese es un gato inteligente”, fueron algunas respuestas.