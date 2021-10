Joven sorprende a su novio con regalo que le recuerda a su difunta madre

Te conmoverá. Los detalles que recuerdan a un ser querido fallecido suelen alegrar el día de quienes aún los extrañan. Este joven recibió un regalo inesperado por parte de su novia, quien aprovechó un momento para entregarle un cuadro que, una vez en sus manos, no dejó de mirar. La emoción reflejada en su rostro fue registrada en un video de TikTok.

El clip, compartido por la usuaria @thenimalcloset9, muestra a la pareja teniendo una agradable cena en un restaurante. “Hoy se cumplen seis añitos desde que su mami partió al cielo. Lo invité a cenar y tenía esa pequeña sorpresa para él”, indica el mensaje.

Seguidamente, la joven le entrega un paquete de regalo a su novio, él con curiosidad retira un cuadro de la bolsa de papel y la expresión de su rostro lo dice todo. Se queda contemplando con una sonrisa la imagen que contiene el presente y vuelve a mirar a su pareja.

“No saben cómo intentaba ser fuerte para no verlo llorar”, indica el texto que acompaña el clip. En efecto, el joven aguanta las lágrimas mientras muestra la imagen del cuadro, donde aparece su mamá y él de niño.

En las siguientes escenas, la joven tiktoker coloca fotos de su novio con su mamá con un tierno mensaje: “Gracias por siempre cuidarnos. Señora Milita, un beso hasta el cielo. Lo cuidaré y me cuidará siempre como se lo prometimos”.

Los usuarios en TikTok no dudaron en reaccionar a la conmovedora historia: “Ahí es, no la dejes ir”, “Ese sentimiento es tremendo, valoren mucho a sus mamis”, “En ese momento sientes un nudo en la garganta y solo te queda ponerte fuerte para no llorar”, “El mejor regalo”, comentaron.