Joven descubre que su perrito se come las plantas que cuida y lo delata con su mamá

Te hará reír. A través de la red social TikTok se compartió la divertida historia de un tierno perrito que fue encontrado con las patas en la masa. ¿Qué pasó? El can disfrutaba comiendo plantas y por ello no dudo en alimentarse de aquellas que su dueña cuidaba en diversas macetas. Cuando lo descubrieron no tuvo mejor opción que huir.

En un video viral de TikTok se puede observar cómo un joven se acerca hacia la escena donde está su perrito. Con su celular graba el preciso instante en que este come las plantas que adornaban su sala.

“¡Mamá, ya grabé a quien se come tus plantas!”, dice el joven en el video. La mascota, al escuchar las voz de su dueño, se aleja del macetero y comenzó a caminar hacia otra habitación para no ser encontrado en el lugar.

El perrito se muestra consternado y evita acercarse. Las miradas que dirige al joven que grabó toda la escena divirtieron a más de uno, ya que demostraban inocencia ante lo ocurrido.

PUEDES VER: Sube a un taxi con su gato y el chofer permite que la mascota salga de su transportadora

El clip viral de TikTok cuenta con más de dos millones de visualizaciones. “La perrita yo no fui nadie me vio”, “ja ja, ja, ja él mío es igualito”, “El perrito salió huyendo de la escena del crimen”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.