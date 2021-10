Perrito acaricia la nariz de su ‘amigo’ con discapacidad cada vez que lo ve en el parque

Una relación que vale oro. Sin duda, los animales han cautivado los corazones de los usuarios al protagonizar unas emotivas escenas que se comparten a diario en Facebook. En esta oportunidad, se conoció la gran amistad que entablaron unos perritos luego de que sus dueños planearan una salida al parque. Uno de los canes se ganó el cariño de todos al tener un tierno gesto con su ‘compañero’ con discapacidad.

Hace unos años, Kayleigh Otstot adoptó a un pequeño can bautizado con el nombre de Tamale, de cuatro meses de nacido, que fue rescatado por un establecimiento llamado Speak for the Unspoken Dog Rescue. Ahí, se enteró que este perdió la vista y la audición, por lo que debía llevar unos mejores cuidados.

“A menudo se topa con cosas, pero aparte de eso, lo veo como un perro completamente normal. Muchas veces, cuando la gente lo conoce, ¡dicen que nunca lo sabrían!”, comentó en sus redes sociales. Además, consideró que su ‘engreído’ adora pasar tiempo con otras personas, bebés y animales, como su ‘mejor amigo’ apodado como Jimmy.

“Jimmy y Tamale se conocieron en el parque para perros hace más de un año. Originalmente, la mamá de Jimmy, Melinda, y yo planeábamos encontrarnos en el parque para perros. Luego empezamos a sacar a los dos a pasear juntos y partió de ahí. Se ven al menos una vez a la semana, si no, más”, manifestó Otstot.

Cada vez que se reúnen para disfrutar del tiempo, Tamale lo espera en el auto de su dueña. Por ello, Jimmy corre a su encuentro y le acaricia su nariz para hacerle saber que está a su lado, como una manera de llamar su atención. De inmediato, ambos se ponen a jugar demostrando que nada es impedimento para que sean inseparables.

Las imágenes de esta conmovedora escena se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook y TikTok. En cuestión de horas, alcanzaron más de 450.000 reproducciones que lo convirtieron en tendencia.