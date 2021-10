Hámsters son abandonados en Parque de San Miguel y joven da todo para encontrarles hogar

Lo común es ver por las calles gatos y perros abandonados. Sin embargo, esta mujer se sorprendió cuando la noche del jueves 28 de cotubre encontró en el Parque Las Palmeras de San Miguel a unos hámsters. Sin pensarlo, decidió publicar el hecho a través del grupo en Facebook “Hámster Club Perú”, donde más de uno se indignó e interesó por las vulnerables mascotas.

Dentro de un balde de pintura, con viruta, zanahoria y semillas de girasol, fueron encontradas estas mascotas que ahora se encuentran resguardadas por Gisella Flores y su esposo Jorge Galarza. “No sé si son machitos o hembritas, cuánto tiempo tienen, pero sé que merecen amor, una vida digna y un dueño responsable”, indica en el post que publicó la joven en el grupo.

Ante este caso de abandono, Gisella manifestó que al encontrarlos, dos de ellos estaban fuera del balde y le sorprendió que los felinos no se los hayan comido. “Ese parque se caracteriza por tener varios gatos, no sé como no los han visto, pero era para que se los coman. Había una persona paseando a un perro, pero no se acercó porque quizás pensó que los iba a atacar”, comenta en entrevista.

El balde donde encontró a los pequeños animales no tenía mensaje alguno y cuando los llevó a su casa, se encargó de colocarlos en una caja. Seguidamente, entró a Facebook, buscó páginas de hámster y pudo conseguir en “Hámster Club Perú” más de un interesado en ellos.

“Tres ya están confirmados, uno de ellos es para un señor de San Borja que tuvo un hámster hace tiempo, pero ya falleció. Los otros dos van a Comas y Carabayllo. Les dije que me manden fotos de los lugares donde vivirán porque no quiero que piensen que los estoy abandonando”, añade.

Hasta el momento, los cuatro hámsters se encuentran en su domicilio ubicado en San Miguel y uno de ellos espera tener a alguien que los adopte. Si bien los esposos no tienen experiencia cuidando este tipo de mascotas, pudieron rescatarlos de la situación vulnerable en la que se encontraban.