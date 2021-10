Mujer le organiza una fiesta sorpresa a su esposo, pero este nunca aparece

Te causará tristeza e indignación. Las fiestas sorpresas, en su mayoría, salen bien, pero esta joven no tuvo esa suerte. En TikTok se viralizó un video en el que se observó cómo una mujer le prepara una fiesta a su esposo. Lo esperó en compañía de su familia, acondicionó el ambiente para la celebración y le compró un regalo, pero él no apareció.

El clip compartido por la usuaria @arlette996 llevaba como descripción: “Fue algo de todo corazón y nunca llegó”. Asimismo, en la secuencia de imágenes se mostró a la familia de la joven reunida en su casa mientras los menores de edad se divertían en lo que parecía ser una exitosa sorpresa de cumpleaños.

“Le hice un pastel y un regalo por su cumpleaños, vino toda mi familia y nunca llegó”, se detalló a lo largo del video, donde se evidenció que la mujer, en efecto, preparó un pastel y gastó buena cantidad de dinero para hacerle un presente.

Si bien no se saben los motivos por el cual su esposo no llegó, la mujer dio por terminada la relación. Además, no dudó en publicar una fotografía de él para que sus seguidores lo conozcan. “Puse mi tiempo, dinero, esfuerzo y él no lo valoró”, indicó en un comentario.

Hasta el momento, el video tiene más un millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios identificados con su historia. “Exactamente eso hizo mi primer marido. Ese día me fui y jamás volví”, “Yo hacía lo mismo, después de cinco años vi que celebraba en otro lado”, fueron algunos de los comentarios.