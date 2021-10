Joven gastó más de S/250 en un desayuno y así sirven el costoso pedido

Te sorprenderá. Un joven mochilero vivió la experiencia de disfrutar el que quizás sea el desayuno más caro de todo el Perú y lo compartió a través de un video subido a su cuenta de usuario de TikTok @HablavasconAlex, donde rápidamente se viralizó y ya ha alcanzando más de 36,600 reproducciones.

Para probarlo tuvo que visitar las instalaciones del hotel Cirqa, ubicado en Arequipa. Según contó el tiktoker, tiene un precio de S/253.00, pero aclaró que este primer alimento del día puede ser compartido con más personas porque te lo sirven en una bandeja.

¿Qué incluye este desayuno? Palta, jamón, queso, una empanada salteña, mermeladas, leche, granola, frutas picadas, miel y el tradicional pan de tres puntas. A parte de todo esto los clientes pueden pedir huevos benedictinos con lomito ahumado, panqueques de camote y quinua, huevos florentinos con espinaca bebé, tostón de palta con huevo escalfado, entre otras exquisiteces.

Por su parte, cientos de cibernautas comentaron este viral de TikTok, donde no dudaron en dejar su sorpresa por el precio: “Me parece muy básico el desayuno para ese precio”, “No se trata de cobrar por cobrar. Ese desayuno no vale S/253.00″, “Aunque tuviera todo el dinero del mundo no la hago”, fueron algunas de las respuestas.