Mujer prepara recetas con su propia leche materna y se vuelve viral

Laura Hall ha empleado su cuenta de TikTok para compartir con sus seguidores lo que ella denominó como su mayor logro: mantequilla elaborada con su propia leche materna. Pero no ha sido su única creación, ya que también ha demostrado que el peculiar ingrediente es ideal para preparar helado. Ambos productos fueron sometidos al juicio de su esposo y de su hija mayor.

“¡Lo he hecho! He hecho mantequilla con mi leche materna” , dijo entre carcajadas la madre mientras mostraba una porción de mantequilla guardada en una bolsa. “No sé si alguna vez me he sentido más orgullosa. Ahí está mi mantequilla” , agregó.

Procedimiento

En uno de los videos de TikTok, la mujer exhibe el procedimiento para fabricar la mantequilla: deja un frasco de leche materna recién extraída hasta que la grasa se separa y la crema asciende hasta la parte superior. Luego quita la parte cremosa y la bate antes de colarla.

Tanto ella como su esposo probaron la creación untada en tostadas. Laura confesó: “Para mí, sabe a cuando eructas. Sabe a vómito”, mientras que su pareja le dio el visto bueno y aseguró que comería la mantequilla sin problema si tuviera mucha hambre.

En otro clip, ella muestra cómo prepara helado con su leche materna y, luego, cómo su hija de tres años garantiza el buen sabor del postre.