Madre encuentra pequeñas notas de su hija que la conmueven cuando está en el trabajo

Te conmoverá. No hay duda de que los gestos y acciones de los niños pueden formar una sonrisa en el rostro de cualquier persona, como en este caso visto en Twitter en el que una madre se sorprendió al encontrar los dulces mensajes de su hija.

El usuario de Twitter @hovitaaa compartió una conmovedora historia sobre su pequeña. En la descripción del tweet, la mujer colocó lo siguiente: “Entonces, cuando voy a ver mi bolso para buscar mi labial, encuentro esto en una bolsa”. Se mostró muy emotiva en el texto ya que después concluyó con un “Hasta luego, me voy a llorar”.

Los papeles tenían mensajes encantadores como: “Que tengas un buen día de trabajo, te amo”. En otro de ellos le pidió tener un “día de chicas”. Lo más tierno fue que en la mayoría de los mensajes se aseguró de escribir las palabras “te amo” para que su madre lo tenga en mente cuando está en el trabajo.

"Te amo mamá, que tengas un buen día en el trabajo. Te amo", escribió la pequeña Kaylen.

Los internautas de la red social no dudaron en compartir casos similares que les ha sucedido con sus hijos, estos son algunos de los comentarios: ‎”La nota de mi hija: Lo siento, estás teniendo un mal día, aquí hay algunos Oreo para ti”, “‎Mi hija me hizo un regalo de cumpleaños y me hizo una tierna nota también”, “Mi hijo puso una roca en la mía, no estoy seguro de lo que eso significa ja, ja”.