Perro se molesta al encontrar una pequeña piscina en el patio de su casa

Con la llegada del verano es muy común que los propietarios con piscina inviten a sus perros a bañarse en ella. Según los especialistas, estos pequeños peluditos disfrutan como locos, se refrescan de gran manera, mientras pueden regular su temperatura natural al hacer ejercicio físico. Quizá esa sea la razón de la curiosa reacción de un canino que destruyó una pequeña piscina inflable, tal como reveló un video compartido en TikTok.

Como se vio en el clip compartido por la cuenta @octaviobullterrier, la mascota de raza Bull terrier corrió a toda velocidad para ‘darse un chapuzón en su enorme estanque’. Sin embargo, al notar que sus dueños le habían armado una piscina de plástico como la que utilizan los niños pequeños, entró en aparente cólera y la comenzó a romper con el hocico.

Aunque su propietaria intentó quitarle el depósito rosado de plástico con diseño de las princesas, el animal terminó derramando toda el agua en la azotea donde estaba ubicada.

Los usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus mensajes en la caja de comentarios. “Vaya con esa piscina de plástico a otro lado”, “Firulais: ‘solo pedí una cosa y me sales con esto’”, “Parece que no le gustó esa pileta”, “Esa es su piscina y él hace con sus cosas lo que quiere”, “Cada uno juega y se baña como quiere”.