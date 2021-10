Estudiante de enfermería practica con su primo, pero resultado no fue el esperado

Por ayudarla, terminó asustado. Un video de TikTok que se viralizó mostró el percance que tuvo una estudiante de enfermería cuando le colocaba una vía intravenosa a su primo. La reacción del joven al ver cómo la sangre corría por sus manos quedó registrada en un clip que ya lleva millones de visualizaciones.

El video publicado por el usuario @leo_dommz tiene como descripción “Cuando tu prima estudia enfermería”. El hecho se da en la sala de lo que parece ser la casa de uno de los protagonistas. En imágenes se observa a la joven, quien le coloca un torniquete a su primo a la altura de la muñeca.

Los familiares del joven no dudan en darle ánimos para que colabore en las prácticas de la estudiante. Seguidamente, ella le introduce una vía intravenosa y cuando está por retirarlo, la sangre empieza a correr en la mano de su primo. En la escena se observa cómo la desesperación y los gritos del ‘voluntario’, ponen más nerviosa a la joven.

“La práctica hace al maestro. Salió tanta sangre porque no quitó el torniquete”, explicó más de un usuario en las redes. Asimismo, algunos no tardaron en bromear con el hecho: “Casi se le sale un litro de sangre”, “Después del video no se supo nada de él”.

El clip que tiene más de 10 millones de reproducciones, ha generado muchas reacciones con 1 millón de likes y miles de comentarios.