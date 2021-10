Temática de Halloween sorprende a curiosos gatos al encontrarse con una ‘araña gigante’

A pocos días de Halloween ya están surgiendo videos sobre mascotas con divertidos disfraces como Chucky y otras temáticas, como por ejemplo, el que se observa en este clip de Instagram: un par de felinos fueron sorprendidos por su dueña con una decoración de Halloween.

En el clip viral se muestra a dos gatos cruzando una puerta decorada con ‘telarañas’ para luego encontrarse con un artículo que simula ser una ‘araña’, la cual aparentemente se mueve. Segundos después, uno de los mininos tiene al ‘arácnido’ encima de él.

El video se publicó en el Instagram de los hermanos felinos Toby y el ‘Sr. Mika’ denominado @timo_the_ragdoll_cat. En la descripción se lee lo siguiente: “No te preocupes, no están impresionados”.

En solo cuatro días desde su publicación, el clip ha sumado más de 17.350 visualizaciones, 3.043 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

“Impresionante, yo no me atrevería a hacer lo mismo”, “Oh, ustedes son los gatitos más valientes que he visto”, “¡Ja, ja, se ven muy aterrorizados!”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.