Estilista quiere fotografiar a un perro para mostrar su trabajo y can la rechaza efusivamente

Una vez más, los animales domésticos se roban la atención en las redes sociales. Sus travesuras y ocurrencias no dejan de sorprender a los cibernautas. Es por ello que cada vez son más los usuarios que deciden grabar las divertidas situaciones que protagonizan sus mascotas. En esta ocasión, un perrito de raza golden retriever se ha robado toda la atención al ser captado en una ocurrente conducta durante una sesión de fotos. El video ya es viral en Facebook.

La dueña de este can decidió llevar a su mascota a un estilista de animales. Cuando la profesional de este establecimiento terminó su trabajo, quiso realizar una pequeña sesión de fotos al can, con el fin de publicar el resultado en sus redes sociales.

Sin embargo, el animal tomaría una conducta de negación ante la cámara. Mientras la joven acercaba su teléfono para tomarle algunas fotografías de su pelaje, el perro alzaba su pata y trataba de retirar el celular de su rostro.

La estilista lo intentó en reiteradas ocasiones, pero nada funcionó. El perrito estaba decidido a no dejarse fotografiar. Al darse cuenta de esta conducta, la dueña del can no dejó pasar la oportunidad y comenzó a grabar a su mascota.

El video terminó siendo difundido en la página de Facebook de esta peluquería canina y las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer. Miles de ellos dejaron un ‘me gusta’, y otros escribieron divertidos comentarios en la publicación.

“Me da risa cómo se le va transformando la carita”, “No quiere fotos. Yo tengo un golden y es exactamente igual, no le gusta que le tomen fotos”, “Si le sacas fotos, el próximo corte de pelo es gratis. Lo exige el cliente”, fueron algunos de ellos.