Joven sube al vuelo de su novia y le hace romántica propuesta de matrimonio en el avión

Una relación a distancia es, para muchos, muy difícil de construir y mantener. Sin embargo, gracias a la voluntad y el cariño, hay quienes pueden lograr que el noviazgo pueda sobrevivir. Tal como ocurrió con Vitória y Laércio, la pareja que se ha convertido en la protagonista de una romántica historia viral compartida en YouTube.

Ambos llevan cinco años de relación a distancia. A pesar de estar separados por varios kilómetros, habían encontrado la manera de estar juntos, pues Vitória tomaba un avión cada quince días para ir a visitarlo.

La pareja se conoció durante un viaje a Canadá en el que se coincidieron. De inmediato supieron que eran el uno para el otro, pero cada uno debía volver a su país. Es por ello que decidieron mantener su noviazgo viajando de un lado a otro para poder visitarse.

Cuando Vitória estaba por llegar a su destino, recibió una de las mejores sorpresas de su vida. Su novio había viajado hasta Porto Alegre, ciudad natal de su pareja, con el fin de tomar el mismo vuelo que ella.

Permaneció escondido en su asiento y tiempo después, con la autorización del personal, se levantó de su sitio para hablar a través de los altavoces. Fue así como le hizo la propuesta a su novia, delante de todos los pasajeros del avión.

Vitória no pudo contener su emoción y no tardó en decirle que sí. “Nunca, ni en mis más salvajes sueños, imaginé ser sorprendida con una propuesta de matrimonio a bordo del avión. Le dije que sí a la relación más hermosa del mundo, con la certeza de que no hay distancia posible que pueda separar corazones en el amor”, dijo la joven.