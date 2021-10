Perro hace singular ‘berrinche’ a su dueña para que no lo lleve a bañar

Probablemente a muchas mascotas, sobre todo a los perros, les encanta la hora de jugar, correr y ensuciarse. Sin embargo, esto trae consecuencias, pues luego del desastre requieren de aseo, pese a que a algunos no les guste mucho el baño. Esto fue lo que ocurrió con un travieso perrito, el cual hizo de todo para convencer a su dueña de no llevarlo a bañar. No se salió con la suya y protagonizó un divertido video que ya es viral en TikTok.

La dueña de este perrito notó que la mascota necesitaba un lavado de cuerpo, pues se había ensuciado mucho. Cuando le dijo que irían a asearlo, el can mostró su negativa y trató de convencerla de lo contrario.

Pese a todos sus intentos, la joven le colocó la correa y fueron hacia una veterinaria para que le den un baño. Una vez allí, este can trató de irse y se aferró a la puerta de entrada. Cuando el especialista lo recogió para llevárselo, el animal trató de poner todas sus fuerzas y parecía llamar a su dueña ‘pidiendo auxilio’.

Finalmente, el can tuvo que ceder y, cuando por fin podía irse con su dueña, no dudó en salir corriendo del lugar para encontrarse con ella. Le dieron algunas galletas como ‘premio’ y se pudo ir contento a casa.

La joven grabó en un video la graciosa conducta de su mascota y las imágenes no tardaron en volverse tendencia en las principales redes sociales, sobre todo en TikTok, donde ya cuenta con más de 264.000 likes.