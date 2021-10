Chihuahueño muestra con orgullo a su ‘hermano’ protector, un perro de gran tamaño

Te enternecerá. Un usuario en TikTok compartió la buena relación que tienen sus dos perros, un chihuahua y un american bully. El reciente clip recalca que la pequeña mascota es vulnerable por su tamaño, pero que tiene a alguien que lo cuida, su ‘hermanito’ perruno. Los usuarios reaccionaron indicando que más miedo les daba el chihuahua.

El video compartido por el usuario @romeo_duque, que tiene más de 357.000 reproducciones, 64.000 likes y cientos de comentarios, lleva como texto: “Muchos se meten conmigo por mi tamaño, hasta que conocen a mi hermanito”. Sin embargo, para los usuarios los perros con más carácter son los chihuahuas.

PUEDES VER: Captan a perro cuando cargaba una bolsa de pan y vestía un singular atuendo

En la secuencia de imágenes, se observa a un chihuaheño de color marrón, una mascota que es presentada dentro de un vaso. Seguidamente, se logra ver a los dos perros, uno pequeño llamado Duque y el otro que lleva por nombre Romeo.

La cuenta de TikTok está dedicada a compartir las ocurrencias del día a día de ambas mascotas. Asimismo, se puede encontrar más de un clip viral protagonizado por los canes, como el que muestra el proceso por el que pasaron para volverse muy buenos amigos.

Los usuarios en la red no dudaron en bromear sobre cuál de los dos se veía más intimidante: “Ese chiquillo se ve peligroso”, “No es necesario el hermano porque los chihuhuas tienen pacto con el diablo”, “Majestuosos los dos, pero al chihuahua no me le acerco”, comentaron.