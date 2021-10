Spot de snacks con pareja LGTBI en el Día de Muertos conmueve a usuarios en redes sociales

Un spot publicitario de snacks sobre una pareja LGTBI, en el marco de la celebración del Día de los Muertos, se volvió tendencia en YouTube y otras redes sociales como Twitter y Facebook. El video publicado por la empresa Doritos MX llevaba como título “Nunca es tarde para ser quien eres”. Miles de usuarios se mostraron muy contentos tras ver esta iniciativa, ya que consideraron muy importante el mensaje presentado en el contenido audiovisual.

Este video viral subido a la plataforma de YouTube contenía imágenes de una familia que asiste al cementerio para visitar a uno de sus familiares. Después de que la hermana del difunto mencionara que lo extraña, aparecía la figura espectral del protagonista de este clip, quien saludó a todos los presentes y se emocionó al verlos. En seguida, hizo su aparición otro personaje en la historia.

“¿Quién es él?”, mencionaron con sorpresa sus consanguíneos mientras el protagonista del video viral lo presentaba como su pareja. En ese momento se produjo un tenso silencio en la escena, pero esto lo rompió la mujer de mayor edad: “¡Qué milagro! Pensé este se iba a quedar solo toda la vida”. Finalmente, se repitió la frase que tenía la descripción al final del clip y apareció el #OrgulloTodoElAño.

“Ay, se me metió el comercial de doritos por los ojos, no estoy llorando”, “Ay no, esto es para llorar de lo hermoso que les ha salido”, “Qué hermoso, quisiera que ese tipo de comerciales salieran en mi país”, fueron algunos comentarios de los usuarios que visitaron esta publicación de YouTube.