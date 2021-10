Hombre talla la cara de la cantante Adele en una calabaza por Halloween

Te parecerá impresionante. Un artista no tuvo mejor idea que realizar el tallado de la cara de la reconocida cantante Adele en las dimensiones de una calabaza. Esta persona aprovechó la pronta celebración de Halloween para divulgar sus excelentes capacidades escultoras y volverse tendencia en YouTube. El hombre que talló el perfil de la intérprete de “Someone like you” y “Rolling in the deep” puso a relucir su innovadora creación con una luz fosforescente al finalizar este clip.

Este contenido audiovisual subido a la plataforma de YouTube comparte una sucesión de videos compilados desde el momento en que el hombre compra una calabaza para proceder a realizar su trabajo de tallado. Asimismo, en este corto clip se pueden ver los procedimientos previos a los cortes en la fruta que hace el protagonista con un bisturí. Finalmente, el artista expone su escultura en una brillante luz roja.

“Excepcionalmente magnífico arte de la belleza”, “Guau. Ese es el siguiente nivel”, “Excelente. Esto es demasiado hermoso”, fueron algunos comentarios de quienes visitaron esta publicación de YouTube.