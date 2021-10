Windows 10 contará con una actualización para los usuarios que no tienen Windows 11

Windows Hello for Business admitirá modelos de despliegue simplificados sin contraseña para lograr un estado de despliegue a ejecución en pocos minutos.

Compatibilidad con la computación de la GPU en las implantaciones de Windows Subsystem for Linux (WSL) y Azure IoT Edge for Linux on Windows (EFLOW) para el aprendizaje automático y otros flujos de trabajo de computación intensiva.