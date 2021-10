Niña coloca la plancha encima de una laptop y su madre se hace viral con su reacción

Las travesuras y ocurrencias de los más pequeños de la casa a veces acaban mal. Este es el caso de una madre, que tras un descuido con su laptop, encontró después que su herramienta de trabajo había quedado totalmente quemada. El insólito video que se viralizó en TikTok muestra la reacción de la mujer, quien se lamentó por el hecho.

El clip compartido por la usuaria @yas180203, lleva como descripción: “Terribles 3 años. Un descuido y ¡zas!”. Esto debido a que fue su menor hija quien dejó la plancha encima de la laptop sin que ella se diera cuenta. “A ella no le pasó nada”, recalca la madre.

PUEDES VER: Mamá gamer amamanta a su pequeña hija mientras se entretiene con la computadora

“Cuando el silencio de un niño es peligroso”, indica un texto que acompaña el video. Asimismo, la secuencia de imágenes muestra la laptop de color plomo con una marca que dejó la plancha encendida. En su interior, el teclado se encuentra derretido por el calor del objeto.

Los usuarios de TikTok no tardaron en comentar el tan lamentable hecho. “Lo que callamos las madres”, “¡Qué miedo! lo bueno es que no le paso nada a tu bebé”, “A mi me pasó, pero con la televisión”. Hasta el momento, el clip tiene más de 680.000 reproducciones, miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

Aquí te compartimos el video viral que ha generado todo tipo de reacción en los cibernautas de esta red social.