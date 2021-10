Joven amuebla una habitación para que su perro tenga su ‘propio espacio’

Los más engreídos de la casa suelen ser, casi siempre, las mascotas. Pueden ser considerados ‘pequeños hijos’, lo cual se evidencia de distintas formas. Desde prendas de vestir hasta sacarlos a pasear en cochecitos. Aunque si vamos más lejos, podríamos ver un caso particular publicado en TikTok: darle un cuarto propio al perrito.

Un hombre no tuvo mejor idea que adaptar una habitación con artículos acorde al tamaño de su perro salchicha, haciéndolo sentir en su ‘propia casa’.

El video viral de TikTok muestra la increíble idea de un cuidador que, con sumo detalle, diseñó el interior del cuarto de estar de su canino. En el clip, se muestran tres sofás, una televisión, lámparas, cuadros, plantas y más accesorios acorde al tamaño del animal.

El usuario @worldsbestdogdad se muestra como una persona dedicada a sus tres perros salchichas, ya que constantemente sube contenido a su cuenta de TikTok, donde se ven las adorables cosas que adapta para sus mascotas.

El clip, hasta el momento, ha sumado más de cinco millones de ‘me gusta’, 55.600 comentarios y más de 428.700 ‘compartidos’. Los internautas de la red social no consiguieron contener sus reacciones e hicieron divertidos comentarios sobre la escena.

‎”Me encanta que tu perro esté en la modernidad de mediados de siglo”, “Siento que he decepcionado a todos los perros que he tenido”, “¿O sea, que un perro vive mejor que yo?”, “Quiero ser amiga del perro para que me invite una tacita de té”, fueron algunas reacciones de los usuarios de TikTok.