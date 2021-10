Copito, el pequeño conejo que adoraba jugar a las escondidas, pero tuvo un triste final

A través de TikTok, una usuaria compartió el enternecedor video, en el que se mostraba a su antiguo conejito jugando a la escondidas. Detrás de las cortinas, dentro de una caja, así es como su mascota se divertía con su dueña, quien ahora lamenta su partida y la manera en la que falleció. Las reacciones en las redes sociales no tardaron ante el trágico desenlace que tuvo el pequeño animal.

La usuaria @mich0207 fue quien compartió el video que lleva como descripción “Te extraño”. En la secuencia de escenas, se observa al pequeño conejo blanco en manos de la joven. Seguidamente, la pequeña mascota juega a las escondidas y hasta usa una caja de zapatos para ocultarse de su dueña, quien disfruta ese momento.

Las reacciones en TikTok no tardaron y es que muchos se preguntaron por qué es que extrañaba a su mascota. Tal fue la intriga de los usuarios que la joven decidió hacer un video explicando cómo es que falleció su pequeño compañero a manos de una niña.

“Mi hermano andaba jugando y mi mamá dejó la puerta abierta. Escuchamos que la puerta se abrió, gritamos el nombre de mi hermano, pero no respondió. En lo que bajamos, una niña traía al conejito en la mano agarrado del cuello”, comenta la joven, quien también manifiesta que no sabía qué hacer.

Cuando la joven tuvo a su mascota en manos, luego de que le pidiese a la niña que lo soltase, el animalito ya estaba sin vida. Según la tiktoker, cuando habló con la mamá de la menor, la señora estaba despreocupada con lo que había pasado.

“Le dio ansiedad por querer agarrar al conejito y a lo mejor lo apretó demasiado”, dice recordando las palabras que le dijo la mamá de la niña. Finalmente, le quisieron dar dinero para compensar el accidente, pero la joven no lo aceptó.

La pena y el enojo de los usuarios en TikTok fue evidente: “En casa ajena no se toca nada”, “Me dio tanto coraje que no castigaran a la niña”, “Los animales no son juguetes”, comentaron en el video.