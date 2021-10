Mujer pensó que su perro sería el mejor amigo de su bebé, pero ocurrió todo lo contrario

A través de TikTok se ha vuelto viral un divertido video que tiene como protagonista a una singular pareja de ‘amigos’. Se trata de un niño y el perro de su madre, el cual ha sorprendido con su conducta, pues parece no estar muy de acuerdo con ya no ser el engreído de la casa. Las imágenes ya son tendencia en varias redes sociales.

Para miles de personas, podría parecer increíble que un perro no se sienta atraído de jugar con un niño. Las redes sociales están repletas de videos que muestra cómo los canes pueden llegar a convertirse en los principales protectores de los bebés de sus amos.

Sin embargo, una reciente publicación hecha en TikTok ha dejado sin palabras a más de uno. Resulta que un perro se siente ‘desplazado’ por la presencia del hijo de su dueña y no duda en mostrar su fastidio.

Pese a que el bebé intenta acercarse para acariciarlo, el can trata de mantenerse alejado y solo lo observa desde lejos. La dueña del animal resaltó que su mascota no adopta alguna conducta agresiva hacia su hijo, solo no permite que lo toque.

En una parte de este clip se puede apreciar al perrito ‘celoso’ cuando el abuelo carga en sus brazos al pequeño niño. “Ladra para que el abuelito no tenga al bebé y para llamar la atención”, dijo la usuaria.

Una gran cantidad de cibernautas alrededor del mundo quedó impresionada al ver la actitud del animal. Este video ya ha acumulado más de 25.000 likes en TikTok, además de otros cientos de comentarios.