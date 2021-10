Escucha ruidos en su patio, sale a averiguar y descubre a una gatita con sus crías

Un final feliz. Desafortunadamente, muchos animales viven en deplorables condiciones y se ven en la obligación de buscar refugios de forma temporal para protegerse de los peligros en la calle. Como ocurrió en un reciente caso que se dio a conocer en TikTok y que se robó el corazón de los usuarios. En el clip, una joven descubrió a una gatita sin hogar junto con sus crías en su patio.

Al parecer, una felina aprovechó el descuido de una muchacha para meterse en su casa sin permiso tras dar a luz. Por esta razón, se escondió entre los árboles ante el temor de que la atrapen y la retiren del lugar.

Sin embargo, su plan no salió a la perfección porque sus bebés no habrían parado de maullar. Esta situación alertó a la propietaria, quien empezó a averiguar por los alrededores de su jardín y no dudó en mover las hojas.

De pronto, la chica se percató de la presencia de la minina, que permaneció acostada en las piedras mientras sus crías tomaban un descanso. En vez de molestarse, permitió que pasaran un tiempo en los exteriores de su vivienda.

Por otro lado, se animó a grabarlos tras sacar su celular y después lo divulgó en una cuenta llamada @gillh117, en TikTok. Con más de 50.000 reproducciones, se volvieron tendencia de forma rápida.