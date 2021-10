Mujer busca grabar de cerca a una vaca que la cautivó, pero sufre inesperado percance

Un golpe inesperado. A través de TikTok, se viralizó un video en el que se observa cómo una mujer es golpeada en la cabeza por una vaca. La secuencia de imágenes muestra al animal comiendo de la mano de un visitante cuando de pronto le da un cabezazo a la mujer que disfrutaba de su estadía en la granja.

El video, que tiene más de 176.000 reproducciones, pertenece a la usuario @sonladyoficial, quien responde en comentarios que tuvo que tomar analgésicos para el dolor. Asimismo, indica que el golpe recibido del animal la hizo “ver estrellitas”.

“Cuando visitas la granja después de dos años para ver a la vaca, pero ella no te quería ver”, se logra leer en el texto que acompaña el clip. Seguidamente, la mujer recibe el golpe en la cabeza entre risas. Según ella, no se percató de la acción del animal.

Los usuarios de TikTok no demoraron en reaccionar ante el hecho y varios se manifestaron: “Creo que la vaca se desquitó porque quería comer y no le dieron”, “Le reinició el Windows”, “Con ese golpe me veo toda la vía láctea”, comentaron.

La mujer indicó que se encuentra bien, y en los comentarios más de una persona identificó a la vaca, por lo que indicaron que no es la primera vez que intenta golpear a un visitante de la granja.