Perrito se engríe porque su ‘mamá’ humana no quiere subirlo a la cama

Te dará ternura. Este pequeño bulldog francés se hizo viral en TikTok tras ladrar continuamente al pie de la cama de su ‘mamá humana’. Las imágenes cautivaron a miles de usuarios por la forma en la que el cachorro se engreía con su dueña.

El clip compartido por el usuario @eccyurbina mostró la conversación imaginaria que tiene la mujer con la mascota que no para de ladrar. “Muy malcriado el bebé, si supieran cómo logré hacer que durmiera”, indicó la descripción del video.

En la secuencia de imágenes se observó cómo la ´mamá´ del perrito hablaba con él y le señalaba que no podía subirlo a la cama, ya que él tenía la suya. La insistencia del can fue mucha, pero su dueña logró resistirse y no hizo caso a sus ladridos.

“No seas así, yo soy un cachorro, hieres mis sentimientos”, se llegó a leer en el texto que simuló ser la traducción de los ladridos de la mascota.

Los más de 13 millones de reproducciones y un millón de ‘me gusta’ convirtieron al can en el favorito porque varios usuarios de TikTok no dudaron en dar su apoyo al cachorro en los comentarios. “Déjalo subir”, “Pídele perdón por no subirlo”, “¿Tanto te cuesta subirlo?”, fueron algunos de ellos.

Asimismo, otros consideraron que esta costumbre de tener a las mascotas en las camas no era lo correcto. “Es por su bien, yo también dejaba que mis perritos duerman conmigo, pero se hacen dependientes emocionalmente de nosotros”, acotó una usuaria.