Ladrón no encontró nada que robar y le dejó una nota irónica al dueño de la casa

Un sujeto entró a una casa a robar en la India, pero no encontró nada de valor y dejó una irónica nota al dueño. El suceso ocurrió en la ciudad de Dewas y la víctima del hurto fue identificada como Trilochan Gaur, quien trabaja como funcionario público. La historia de este peculiar acontecimiento se hizo viral en redes sociales como Facebook.

Según el medio NDTV, el afectado estuvo fuera de su domicilio por dos semanas. Cuando volvió, vio casi todas sus pertenencias regadas por el piso. Al momento de ordenar encontró el mensaje dejado por el delincuente.

“Si no vas a tener dinero, no deberías asegurar tu casa”, dice la nota que no tardó en volverse viral en Facebook. Tras el hallazgo, Gaur denunció el hecho ante las autoridades, quienes iniciaron una investigación y sospechan que pueda tratarse de un desafío hacia la policía.

A pesar de lo mencionado en el mensaje, el afectado aseguró que el ladrón se llevó unas 30.000 rupias en efectivo (cerca de 400 dólares estadounidenses) y algunas joyas.