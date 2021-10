Adulto mayor detiene su paseo para que su perro conozca a un gato callejero y sean ‘amigos’

Nuevas amistades. No cabe duda que existen personas de buen corazón que demuestran su amor por los animales, tal como sucedió con un reciente caso que se robó el corazón de los usuarios tras ser compartido en TikTok y otras redes sociales. Todo comenzó cuando una mujer se acercó a su ventana y fue testigo de una tierna escena por parte de su vecino acompañado de su querida mascota. Al parecer, ambos se detuvieron para conocer a un gatito que rondaba por el vecindario.

Aquel día, Cheyenne Tyler Berry se encontraba en su cocina terminando con algunas actividades. De pronto, un detalle en la calle le llamó su atención y sacó su celular para captarlo a escondidas. Se trataba de un hombre de la tercera edad que caminaba al lado de su can de poco tiempo de nacido.

“Saltaba y se emocionaba”, comentó ella sobre la actitud del animal. Fue entonces que el dueño hizo una parada al percatarse de la presencia de un indefenso gatito llamado George, que buscaba comida.

Él agarró a su ‘engreído de cuatro patas’ para que estuviera cerca del minino, con el propósito de que se vuelvan ‘compañeros’. Al principio, se mostraron temerosos y solo se olfatearon mientras mantenían su distancia. Al final, tuvieron una breve interacción que emocionó a más de uno.

Después de unos minutos, el adulto mayor se retiró para continuar con su caminata y le brindó unas caricias a su ‘nuevo amigo’. En tanto, Cheyenne divulgó las imágenes en una cuenta nombrada como @turtlebackpackgirl en TikTok. Con más de 506.000 reproducciones, se convirtieron en tendencia rápidamente. “Me hizo llorar porque me sorprendió ver un momento tan dulce en persona. No he dejado de sonreír desde entonces”, escribió en la publicación.