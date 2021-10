Una hermosa yegua tuvo una fiesta de baby shower organizada por su familia mexicana

Cuando se sabe que alguien está por dar a luz, es habitual que la familia o amigos más cercanos le organicen un baby shower, pero en muy pocos casos se ha visto que un animal preñado también tenga una celebración. Esta es la historia de Camila, una yegua muy bien vestida de rosa que celebró el nacimiento de su cría en México y se viralizó en Facebook.

“Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras, eres nuestra hija y sé que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu baby shower, pero no me importa, porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros”, escribió Erika Couoh en su cuenta de Facebook.

Ella, junto a su esposo César Naal, prepararon cada detalle del sorpresivo agasajo su ‘hija’ a la que asistieron amigos y familiares. En las fotografías publicadas, se observa al animal blanco vestido de rosa para el festejo. Además, le colocaron listones en sus patas para que ‘posara’ ante las cámaras.

“Solo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto preciosa, eres una animalita muy especial e inteligente porque cada que sientes algo, lo expresas. Si estás triste, lloras. Si estás feliz, tus ojos brillan. Si te sientes mal, te veo acostada. Gracias por darnos la dicha de ser abuelos. Eres muy importante en nuestras vidas, Camila”, agregó Erika.

Luego de su primera publicación en Facebook, Erika Couoh compartió más fotografías del evento, donde agradeció a su familia por no perderse la fiesta en la que también hubo un delicioso pastel.