Husky se convierte en ‘mamá’ de gatitos que estaban abandonados en una caja en el bosque

Los perritos nunca dejan de sorprender por los increíbles actos de amor que tienen hacia los seres humanos y otras especies de animales. Justamente ese fue el caso de una husky siberiana llamada Banner, quien rescató y adoptó a unos gatitos que halló en el bosque. Su historia se viralizó en Instagram.

Según contó su dueña que responde al nombre de Whitney Braley, la notó bastante angustiada y nerviosa en los exteriores de su vivienda, en Georgia, Estados Unidos, por lo que decidió seguirla hasta una caja que estaba totalmente cerrada y cuando lo abrió se topó con los mininos.

“No tenía idea de qué habría allí, pero cuando lo abrí, Banner se lanzó directamente hacia ellos y sacó un pequeño gatito blanco. Me quedé impactada. No estaban haciendo ningún ruido, así que pensé que podrían estar muertos, pero todos estaban vivos. Alguien debió meterlos allí y cerrado la tapa herméticamente para dejarlos morir. Probablemente pensaron que nadie los descubriría”, dijo la mujer a The Mirror.

De inmediato y sin dudarlo ni un segundo, trasladó a los felinos hasta su vivienda, donde salió a relucir el instinto maternal de su perrita, quien se encargó de limpiarlos, abrazarlos y dormir junto a ellos como si fueran sus crías.

Aunque la husky les brinda a estos gatitos todo el amor del mundo, Braley tuvo que conseguir una gata ‘nodriza’ para que los alimentara y siempre bajo la atenta mirada de Banner.

La historia viral enterneció a muchas personas a través de Instagram, donde la can tiene su propia cuenta que ya suma casi 30.000 seguidores y una ola de comentarios que saludan su noble gesto hacia otros seres vivos.