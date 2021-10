Hombre rompe ventana de un Mercedes-Benz para salvar a cachorro que estaba encerrado

Los héroes de carne y hueso pueden aparecer de un momento a otro. Ese fue el caso de un hombre cuyo acto de amor hacia los animales se viralizó rápidamente en Facebook. ¿La razón? Pues decidió romper una de las ventanas de un lujoso auto Mercedes-Benz solo para rescatar a un cachorro de 14 semanas que estaba encerrado.

El hecho ocurrió durante un caluroso día en la ciudad de Swindon, Reino Unido, cuando el dueño fue a realizar unas compras, pero dejó al perrito dentro del vehículo. De inmediato varias personas que presenciaron este cruel acto llamaron a las autoridades, sin embargo, uno de los presentes decidió actuar de inmediato.

Hasta la zona llegó la Policía, la cual realizó una recolección de información entre los testigos y determinaron que este héroe anónimo solo decidió ayudar al cachorro, por lo que resolvieron que su accionar de destrozar la ventana del Mercedes-Benz no fue delito.

PUEDES VER: Padre le pide a su hijo que desocupe una banca para que su gato se siente en ella

Asimismo llegó un representante de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals para revisar el estado de salud del can antes de ser devuelto a su dueño, quien también recibió una advertencia formal del incidente.

Aunque se desconoce la identidad del salvador de este cachorro, lo cierto es que esta historia viral de Facebook ha puesto en alerta a miles de usuarios para ser más cuidadosos con sus mascotas.