Hombre no puede contener las lágrimas tras reencontrarse con su gato luego de meses

Un emotivo momento que se viralizó en Facebook tuvo como protagonista a un hombre identificado como Matthew, quien no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su gato que fue reportado como desaparecido meses atrás y que lo llevó a semanas de intensa búsqueda.

El felino, más que una mascota, se había convertido para este camionero en un ‘hijo’ que lo acompañaba por las carreteras de Estados Unidos. Sin embargo, durante su estadía por Springfield, Ohio escapó repentinamente del vehículo que estaba estacionado y, desde aquel entonces, no supo nada de su fiel compañero de cuatro patas.

Matthew no se quedó de brazos cruzados e inmediatamente comenzó una intensa búsqueda que lo hizo visitar en reiteradas veces la zona donde vio al minino por última vez, pero no rindió frutos.

Meses después una joven identificada como Kimberly y su amiga llegaron a este mismo lugar para hacer un alto en su ruta a Nueva York, donde se toparon con un gatito bastante delgado que salió de uno de los arbustos cercanos y sin dudarlo lo recogieron y lo llevaron a Lollypop Farm, una organización de bienestar animal, donde le brindaron los cuidados necesarios.

“Lo que Kimberly no sabía era que este gato no era un gato cualquiera sino un viajero experimentado. Nuestro equipo de admisiones escaneó de inmediato un microchip, como lo hacen con todas las mascotas entrantes. No solo tenía uno sino que tenía un propietario que lo había registrado en una dirección de Texas que estaba a más de 1.465 millas de distancia”, manifestó un representante del establecimiento.

De esta manera, inició la cuenta regresiva para el reencuentro. Al ser notificado sobre el hallazgo del felino, Matthew no lo podía creer y reorganizó toda su agenda para ir hasta Nueva York.

Según contó el portal Love Meow, el minino inmediatamente lo reconoció y fue directamente hacia su ‘papá’ humano, quien rompió en llanto y se mostró bastante agradecido con cada una de las personas que permitieron este maravilloso momento.

La historia viral terminó cautivando a cientos de usuarios en Facebook, pues demuestra que los lazos entre las mascotas y sus dueños se mantienen intactas pese a las adversidades.