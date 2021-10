Coloca una cámara escondida para que perro no haga travesuras y resultado es un éxito

A través de Facebook, se compartió un video que ha causado gran sensación en las redes sociales. Y es que las imágenes del viral registraron la curiosa estrategia que tuvo una mujer para evitar que su perro destruya su sala. A continuación, sigue leyendo la nota para conocer todos los detalles.

Como se puede ver en los primeros segundos del video viral, que ha sido publicado en la página Ring de Facebook, la mujer se comunicó con el cachorro por medio del intercomunicador.

“Lula, mi perrita pensó que finalmente tenía la libertad de hacer desorden al no verme dentro de la casa. Lo que no sabía es que dentro había una Ring Stick Up Cam”, escribió la dueña del cachorro.

En las imágenes, se aprecia el momento en que el can observa para todos lados tras escuchar la voz de la mujer. “No podía entender de dónde venía mi voz hasta que dejó de ladrar por completo después de escucharme”, escribió.