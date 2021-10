Abuelita de 94 años festeja su cumpleaños volando en parapente

Una valiente abuelita de 94 años causa furor en redes sociales luego de que se atreviera a volar en parapente, demostrando que no hay nada imposible. La escena fue registrada en video y compartida en TikTok.

Hace unos días, se celebró el cumpleaños número 94 de Stella; por esta razón, sus nietos decidieron darle una sorpresa: el regalo fue un ticket para volar en parapente, que es lo que ella más ama hacer.

Stella explicó en una entrevista para medios argentinos que las fiestas, celebraciones y regalos nunca le hicieron tan feliz como sí lo hace el poder estar en el aire.

“La primera vez cuando se dio la oportunidad pensaba que no podía porque ya era grande, pero los chicos de Loma Bola son excelentes. Ojalá pudiera tirarme sola”, afirmó la nonagenaria.

No puedo decir qué pienso, lo que sí me gustaría es tener ojos más grandes para ver la maravilla que se ve desde ahí arriba, no hay nada comparable a eso”, manifestó la adulta mayor que es una sensación en TikTok.