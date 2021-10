‘Rapunzel pelirroja’ se hace viral por su larga y cuidada cabellera

Bella Dueñas es una joven mexicana que se ha vuelto famosa en las redes sociales por su largo y rizado cabello pelirrojo. A través de TikTok y Facebook, comparte entretenidos vídeos y tips para conseguir una cuidada cabellera como la suya.

Aparentemente, pareciera que posee extensiones, pero no es así. Bella asegura que el secreto no solo depende de algunos productos, sino también de la genética: las mujeres de su familia tienen el cabello más largo del mundo.

“En mi familia tenemos el cabello más largo de todo el mundo. Yo vengo de las familias de las Sutherland, su cabello se parece muchísimo al mío, de hecho la mayoría lo tienen más largo que yo”, indica en uno de sus tantos vídeos.

Asimismo, señala que para mantener el color rojizo, tiene que teñirse el cabello cada tres semanas porque el color tiende a salir con las constantes lavadas.

Muy aparte de mostrar la extensión de su cabello, Bella no duda en compartir los secretos que tiene para mantener el largo. Su recomendaciones son: acondicionarse todo excepto raíz, usar shampoo solo en la raíz, despuntarse pelo a pelo, no cepillarse más de 5 veces al día, no dormir con el cabello suelto y realizarse masajes capilares de 5 a 15 veces al día.

Hasta el momento, la usuaria que comparte más de un vídeo al día, tiene casi 4 millones de seguidores en la red social de TikTok. En el caso de Facebook, sobrepasa los 240.000.