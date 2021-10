Joven sorprende al proteger su auto del granizo con su propio cuerpo

Este hombre fue captado en un clip de TikTok. Fue visto tratando de evitar que el granizo arruine el capó de su auto deportivo Toyota Supra. La sorprendente hazaña fue muy comentada porque cubrió su vehículo con su propio cuerpo.

En el afán de impedir ‘trágicos daños’ al automóvil, esta persona no tuvo mejor idea que cubrir el carro con cartón y plásticos. Sin embargo, esto no fue suficiente para él, por lo que terminó lanzándose con los brazos abiertos sobre la parte frontal del auto para conseguir esquivar la granizada. El usuario que publicó el video escribió de forma cómica lo siguiente: “Cuando la vida no te lanza limones”.

El clip viral tuvo fuerte impacto en los internautas de TikTok, quienes aseguraron que la razón de sus acciones se debe a que el vehículo no tenía seguro contra accidentes. En tanto, algunos comentaron que pudo haber conseguido una funda para protegerlo de este tipo de situaciones. Sin embargo, hubieron muchos que se sintieron muy identificados con él.

“Un minuto de silencio por su sacrificio, quien puso su cuerpo en la línea de fuego”, ‎”Mi hijo tiene un Supra de 1994 y ese sería yo protegiéndolo”, “No todos los héroes usan capas”, son los comentarios más divertidos.

El video publicado por @jakemcgloin logró reunir más de un millón de reproducciones, 90.700 ‘me gusta’ y comentarios de todas partes del mundo, quienes se conmovieron con la proeza del joven.