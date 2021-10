Joven renuncia a su trabajo “tóxico” y lo celebra en compañía de su familia

Las redes sociales son ahora ese medio donde las personas comparten de forma divertida todo tipo de celebración. Este es el caso de una joven que se viralizó a través de TikTok gracias al festejo que tuvo con su familia tras renunciar en su trabajo “tóxico”.

No es novedad que hoy en día varios desistan de trabajar y renuncien por motivos personales o por mejores propuestas laborales. Sin embargo, en esta oportunidad, la tiktoker @anamiroslavaal a través de un video indicó que la razón de su renuncia fue por el ambiente laboral “tóxico”.

Como si se tratase de un cumpleaños, en imágenes se muestra a la joven con un pequeño pastel que tiene como mensaje en el plato: “¡Felicidades! ¡Por renunciar!”. De esta forma, más de un usuario se sintió identificado con la historia y no dudaron en comentar su experiencia en trabajos que no los hacían sentir bien emocionalmente.

“Tuve un jefe que todos los días me decía que no sirvo para nada”, “Mi miedo es renunciar al trabajo tóxico y después no encontrar otro”, “Renuncié a la planta industrial que me dejó calva de estrés, anemia y destruida por la depresión y ansiedad”, son algunos de los comentarios.

Asimismo, los mensajes mostraron el apoyo a la joven por su valentía y había quienes resaltaban el papel de su familia por celebrar la decisión junto a ella. Si bien no se muestran más detalles de la renuncia, es suficiente con observar su cara de felicidad para entender que terminó un ciclo que no le hacía nada bien.