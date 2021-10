Descubren a perrito travieso tirando todos los envases de aseo dentro de la bañera

Te robará una sonrisa. Muchas veces las personas reciben el afecto de sus mascotas y otras tienen que lidiar con sus travesuras. Ciertamente, a través de TikTok se ha vuelto viral un video protagonizado por un perrito que disfruta botando los objetos de aseo de un hogar a una bañera.

En el clip compartido por la cuenta del usuario @ivanvillagomez1974 se puede apreciar cómo el can ingresa al cuarto de aseo. El perro observa los envases de shampoo, jabón, acondicionador y otros que se encontraban acomodados en la bañera y decide realizar una diablura.

Los objetos se encontraban ordenados en una fila en el soporte de la tina. Primero comenzó con un solo producto, pero al parecerle divertido cómo caía decidió continuar. La mascota se acercó y con su patita fue tirando todos los recipientes mientras ladraba satisfecho por lo que hacía.

“Es un travieso, pero tierno”, “Firulais no sabe qué shampoo usar”, “El perrito sabe lo que quiere y dice no, no, no hay calidad”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En TikTok, el video viral tiene más de un millón de visualizaciones.