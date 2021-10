Perro no quiere regresar a casa después de pasear y se hace el ‘muerto’ para no moverse

Una vez más los animales domésticos se apoderan de las redes sociales. En esta ocasión, se trata de un travieso perrito que se negó a dar por terminada su hora de paseo en el parque. Su dueño quiso regresarlo a casa, pero el travieso can se las ingenió para salirse con la suya. El video de su gracioso comportamiento no tardó en volverse tendencia en varias redes sociales, principalmente en TikTok.

La usuaria de esta red social, @NikkiJane, estaba caminando por un concurrido parque, cuando notó que algo ocurría entre un joven y su perrito. Resulta que el dueño de este can trataba de tirar de su correa, pues debían regresar a casa.

Sin embargo, la mascota no estaba de acuerdo con la idea y comenzó a hacer berrinches. Al ver que su dueño no aceptaba seguir paseando, el astuto animal se tiró al suelo y se hizo el muertito. Esto llamó la atención de la gran cantidad de personas que caminaban a su alrededor.

PUEDES VER: Finge desmayarse en una playa para ver la reacción de su perro y este lo usa como flotador

El dueño de esta mascota no supo cómo reaccionar y, al saber que su perro no cedería, optó por fingir que lo abandonaba. Soltó su correa y se fue con esta. En el suelo, su perrito lo observaba para ver si regresaba por él, pero esto no ocurrió.

Es por ello que el animal tuvo que dar por acabada su travesura y se levantó para perseguir a su amo. Todo esto ocurrió mientras todas las personas alrededor observaban y reían con lo ocurrido.

La usuaria de TikTok compartió el video en sus redes sociales y las imágenes no tardaron en ser reproducidas por una gran cantidad de personas alrededor del mundo. Con más de 800.000 likes, este clip se ha convertido en uno de los más populares de la plataforma.